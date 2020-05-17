«Прироста почти нет»: Попова о ситуации с коронавирусом

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Попова рассказала об изменении организации питания в самолетах 

РИА Новости и ещё 58 1 час назад
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 мая — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в новых условиях после пандемии коронавируса необходимо будет продумать схему организации работы во время полета в самолетах, в том числе режим питания пассажиров.
"Дальность полета и сама организация питания, одноразовость всех предметов и режим питания — последовательный, но не одномоментный — это все тоже должно быть прописано и продумано, как нам научиться жить в новых условиях. Новые условия уже есть, они уже здесь, и жить в них придется достаточно долго", — заявила Попова в интервью телеканалу «Россия 1».
Она отметила, что предстоит таким образом проработать и много других аспектов жизни. «Это только один из элементов — как нам летать в новых условиях, а таких элементов в нашей жизни очень много. И мы как раз над этим работаем», — добавила глава Роспотребнадзора.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Видео , Другое , Статьи , Анна Попова , Роспотребнадзор , РИА Новости , Петропавловск-Камчатский
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