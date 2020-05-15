«Бьется в истерике»: Соловьев ответил Шклярову

«Шкляров бьется в истерике))) Это хорошо. Вот только ни на один вопрос ответить не может», — написал Соловьев в своем Telegram-канале.

По его словам, Шкляров «повторил всю ложь» оппозиционно настроенных блогеров, поскольку «из одного корыта [с ними] хлебает».

«А вот по сути Шкляров ответить не смог. Так как не вирусолог и не инфекционист и вопросом не владеет, но с радостью несет чушь в своих комментариях для Fox», — подчеркнул Соловьев.

«Так сколько тестов на COVID-19 сделано в России? Сколько выявленных на 100 тыс. человек? Какова смертность? Сравнения с другими странами? Сравнение метода подсчета? Ну и какой страны ты граждан? И кто тебя здесь водил договариваться в «высокие кабинеты»?» — задался вопросами телеведущий.

Напомним, Шкляров в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что Россия якобы стала одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран. Он поддержал мнение, прозвучавшее в западных СМИ, о том, что обстановка в России в связи с коронавирусом будто бы «еще хуже».

Соловьев усомнился в компетенции собеседника Fox News, подчеркнув, что тот не имеет ни малейшего представления ни о вирусологии, ни об эпидемиологии. По мнению телеведущего, Шкляров не имел права давать подобные комментарии, поскольку он является «гражданином непонятно какой страны».

Шкляров в ответ заявил, что «Соловьев проигрывает по популярности более молодым медиаперсонам, таким как блогер Дудь», пишет «Царьград».

Свой ответ Соловьеву политический консультант подписал «Ландскнехт Шкляров» («ландскнехт» — немецкий наемный пехотинец эпохи Возрождения), намекая таким образом на свою работу политтехнологом в Германии, поясняет телеканал.

Напомним, низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции в России вызвал негативную реакцию на Западе. В частности, New York Times и Financial Times заявили, что данные якобы «занижены», а Bloomberg опубликовало статью под заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». В ВОЗ опровергли слухи о занижении смертности в России от коронавируса.