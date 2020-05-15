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Соловьев ответил на выпад «бьющегося в истерике» политтехнолога Шклярова 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
«Бьется в истерике»: Соловьев ответил Шклярову
Фото: ТАСС
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал критику в свой адрес со стороны политтехнолога Виталия Шклярова, выступившего в эфире американского канала Fox News по поводу ситуации с коронавирусом в России.
«Шкляров бьется в истерике))) Это хорошо. Вот только ни на один вопрос ответить не может», — написал Соловьев в своем Telegram-канале.
По его словам, Шкляров «повторил всю ложь» оппозиционно настроенных блогеров, поскольку «из одного корыта [с ними] хлебает».
«А вот по сути Шкляров ответить не смог. Так как не вирусолог и не инфекционист и вопросом не владеет, но с радостью несет чушь в своих комментариях для Fox», — подчеркнул Соловьев.
«Так сколько тестов на COVID-19 сделано в России? Сколько выявленных на 100 тыс. человек? Какова смертность? Сравнения с другими странами? Сравнение метода подсчета? Ну и какой страны ты граждан? И кто тебя здесь водил договариваться в «высокие кабинеты»?» — задался вопросами телеведущий.
Напомним, Шкляров в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что Россия якобы стала одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран. Он поддержал мнение, прозвучавшее в западных СМИ, о том, что обстановка в России в связи с коронавирусом будто бы «еще хуже».
Соловьев усомнился в компетенции собеседника Fox News, подчеркнув, что тот не имеет ни малейшего представления ни о вирусологии, ни об эпидемиологии. По мнению телеведущего, Шкляров не имел права давать подобные комментарии, поскольку он является «гражданином непонятно какой страны».
Шкляров в ответ заявил, что «Соловьев проигрывает по популярности более молодым медиаперсонам, таким как блогер Дудь», пишет «Царьград».
Свой ответ Соловьеву политический консультант подписал «Ландскнехт Шкляров» («ландскнехт» — немецкий наемный пехотинец эпохи Возрождения), намекая таким образом на свою работу политтехнологом в Германии, поясняет телеканал.
Напомним, низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции в России вызвал негативную реакцию на Западе. В частности, New York Times и Financial Times заявили, что данные якобы «занижены», а Bloomberg опубликовало статью под заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». В ВОЗ опровергли слухи о занижении смертности в России от коронавируса.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла о точности данных властей о вирус-положительных. Она подчеркивала, что по показателю на 100 тыс. человек Россия по заболеваемости находится в пятом десятке стран.
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Комментарии 1
Общество , Анна Попова , Владимир Соловьев , Виталий Шкляров , ВОЗ , Роспотребнадзор , Financial Times , Bloomberg , Царьград ТВ , Fox News , New York Times
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