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За уволенную из-за тоста про «супертелочку» судью вступились коллеги 

Lenta.ru и ещё 1 56 минут назад
За судью-«супертелочку» вступились коллеги
Фото: страница Елены Переверзевой в Facebook
За уволенную в Краснодарском крае из-за матерного тоста про «супертелочку» судью Елену Переверзеву вступились коллеги. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщает «Московский комсомолец».
По данным издания, некоторые судьи считают, что видео, на котором девушка произносит вульгарный тост, выложили, желая испортить ей карьеру. Поскольку она молодая и неопытная, то не подумала о последствиях. Видео снято в свободное от работы время, а потому, как полагают собеседники издания, можно было ограничиться замечанием или дисциплинарным взысканием. Другие коллеги считают, что люди, являющиеся госслужащими, всегда обязаны вести себя достойно.
Судью-"супертелочкой" уволили
Ранее 15 мая сообщалось, что в Краснодарском крае квалификационная коллегия судей признала видеоролик, на котором Елена Переверзева произносит матерный тост, умаляющим авторитет судебной власти и причиняющим ущерб репутации судьи во внеслужебной деятельности. На Переверзеву наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий.
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Общество , Московский комсомолец , Краснодарский Край
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