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Умер актер Анатолий Екадомов 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Умер актер Анатолий Екадомов
Фото: stdrf.ru
Заслуженный работник культуры Анатолий Екадомов, служивший в Московском областном драматическом театре им. Островского (ныне Московский Губернский театр), умер в возрасте 78 лет.
«Не стало Анатолия Сергеевича Екадомова — заслуженного работника культуры РФ, замечательного артиста, прекрасного человека. Его имя было хорошо известно в кругу театрального сообщества Москвы, его знали и любили зрители, которые видели спектакли с его участием на сцене Московского областного театра им. А. Н. Островского, где он служил долгие годы и сыграл множество ролей», — сообщается на сайте Союза театральных деятелей России.
Помимо творческой деятельности, актер занимал руководящие должности, в том числе в Министерстве культуры РСФСР. Также он находился на посту заместителя генерального директора Московской областной филармонии.
Анатолий Екадомов родился 20 июня 1941 года. В 1971 году он окончил театральное училище им. Щукина. Заслуженный работник культуры Российской Федерации (2003). Член Союза театральных деятелей России (с 1973 года).
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