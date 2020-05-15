Россиянка годами живет с «мужским» паспортом

Жительнице города Губаха Пермского края три года пришлось жить с «мужским паспортом» из-за ошибки МВД — вместо женского в графе «пол» указан мужской. Об этом она рассказала URA.RU.

По словам женщины, она получила паспорт в 2017 году. При выдаче документа она проверила все данные, но не обратила внимания на пол. Ошибку заметил ее муж.

Женщина обратилась в МВД чтобы поменять документ, но ей ответили, что сделать это можно лишь за ее счет. Там объяснили, что причиной ошибки стал «человеческий фактор». Она добавила, что смогла получить на этот паспорт кредит на несколько сотен тысяч рублей.