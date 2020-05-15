Раскрыта причина смерти звезды «А зори здесь тихие»

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Как рассказал сын актрисы, Мещерякова ничем не болела, однако ее "подвело сердце". В последние годы жизнь артистки была трудной, тяжело болел ее муж, документалист Владимир Коновалов , его состояние требовало постоянного ухода. Сейчас он прикован к постели.

Алла Мещерякова в 1965 году окончила ВГИК, работала в Театре-студии киноактера. С 1964 года снималась в кино.

Известна по ролям в фильмах "Сердце друга", "Ксения, жена Федора", "Софья Ковалевская", "Зонтик для новобрачных", сериале "Бригада". В военной драме "А зори здесь тихие" сыграла квартирную хозяйку главного героя Марию Никифоровну.