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Названа причина смерти звезды фильма «А зори здесь тихие» Мещеряковой 

Газета.Ru 55 минут назад
Раскрыта причина смерти звезды «А зори здесь тихие»
Фото: РИА Новости
Стала известна причина смерти 77-летней заслуженной артистки России Аллы Мещеряковой, сообщает "Московский комсомолец".
Как рассказал сын актрисы, Мещерякова ничем не болела, однако ее "подвело сердце". В последние годы жизнь артистки была трудной, тяжело болел ее муж, документалист Владимир Коновалов, его состояние требовало постоянного ухода. Сейчас он прикован к постели.
Алла Мещерякова в 1965 году окончила ВГИК, работала в Театре-студии киноактера. С 1964 года снималась в кино.
Известна по ролям в фильмах "Сердце друга", "Ксения, жена Федора", "Софья Ковалевская", "Зонтик для новобрачных", сериале "Бригада". В военной драме "А зори здесь тихие" сыграла квартирную хозяйку главного героя Марию Никифоровну.
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Общество , Алла Мещерякова , Владимир Коновалов , Московский комсомолец
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