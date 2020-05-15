В России учреждён новый праздник

Ежегодно он будет отмечаться 18 августа.
Приказ подписал министр экономического развития Максим Решетников по распоряжению премьера Михаила Мишустина. Об этом сообщает пресс-служба Русского географического общества.
В прошлом году Владимир Путин утвердил перечень поручений по популяризации географии. Помимо учреждения Дня географа, президент распорядился установить почётное звание «Заслуженный географ Российской Федерации», а также разработать профессиональный стандарт и принять меры по повышению качества преподавания географии в школах.