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Роспотребнадзор назвал условие для нормализации ситуации с коронавирусом 

Lenta.ru 1 час назад
Названо условие для нормализации ситуации с коронавирусом
Фото: РИА Новости
Ситуация с коронавирусом в России нормализуется, когда не будут выявлять ни одного зараженного в сутки. Такое условие назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент из которого опубликовал ведущий Павел Зарубин в своем Instagram.
«Ноль», — так Попова ответила на вопрос, сколько выявленных в сутки случаев должно быть, чтобы можно было «выдохнуть».
Ранее Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России, видимо, стабилизируется. При этом она призвала россиян не расслабляться, а власти — не снимать все введенные ограничения одномоментно.
За последние сутки в России зафиксировали 10 598 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране выявлено 262 843 заболевших в 85 регионах, число выздоровевших увеличилось до 58 226.
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Общество , Анна Попова , Павел Зарубин , Роспотребнадзор , Москва
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