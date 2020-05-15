Названо условие для нормализации ситуации с коронавирусом

«Ноль», — так Попова ответила на вопрос, сколько выявленных в сутки случаев должно быть, чтобы можно было «выдохнуть».

Ранее Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России, видимо, стабилизируется. При этом она призвала россиян не расслабляться, а власти — не снимать все введенные ограничения одномоментно.

За последние сутки в России зафиксировали 10 598 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране выявлено 262 843 заболевших в 85 регионах, число выздоровевших увеличилось до 58 226.