27 рублей: как в калужской больнице поощрили медиков 

Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3 Козельска , сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами. Как указывали сами работники больницы, они месяц трудились в составе выездных бригад, делали заборы мазков у инфицированных. Администрация же медучреждения заявила, что расчет доплат делался поминутно — по продолжительности времени контакта с пациентом.

В городе Козельск Калужской области уволился главврач Центральной межрайонной больницы №3, сотрудники которой получили по 27 рублей обещанных надбавок за работу с COVID-положительными пациентами.

Как указывали сами работники больницы, они месяц трудились в составе выездных бригад, делали заборы мазков у инфицированных, передает ТАСС.

Администрация же медучреждения заявила, что расчет доплат делался поминутно — по продолжительности времени контакта с пациентом.

«Прежнее руководство медучреждения недостаточно четко и адресно проинформировало персонал о том, как и на кого распространяются выплаты», — говорится в комментарии руководства больницы.

«Коронавирусные доплаты», обещанные президентом Владимиром Путиным , не доходят до медицинских работников в полном объеме. Из более чем 27 млрд рублей, выделенных регионам на доплаты врачам за работу с коронавирусными больными, выплачено всего 4,5 млрд рублей, заявил в среду, 13 мая, премьер-министр Михаил Мишустин

Проблемы с доплатами есть даже в тех регионах, где инфекция распространена наиболее сильно, и медики продолжают работать с максимальной нагрузкой и с риском для жизни.

Решения по поддержке экономики и граждан, заявленные правительством, не будут иметь должного эффекта, если люди и бизнес не получат средства своевременно, считает Мишустин.

«Это касается всех дополнительных выплат и, прежде всего, доплат и социальных гарантий медикам, на задержку выплат которым в понедельник обратил внимание президент», — сказал премьер.

Необходимые для доплат средства правительство оперативно довело до регионов, добавил Мишустин. А регионы произвели оплату всего 15% от выделенных средств.

Стимулирующие выплаты медикам должны начисляться не поминутно, а за всю смену, сказал в своем выступлении в среду на пленарном заседании Госдумы глава Минздрава Михаил Мурашко . Некоторым медикам ранее доплатили по 250-300 рублей.

Чиновники при этом оправдывали такие выплаты тем, что доплата положена только за время работы с инфекцией в минутах. Лично проконтролировать доплаты медикам ранее пообещал глава государства.

«Прошу иметь в виду, я лично проверю состояние дел по этому вопросу в каждом регионе России», — заявил президент 11 мая.

Он также пообещал держать на контроле предоставление дополнительных страховых гарантий медработникам, которые заняты в борьбе с пандемией. Страховка должна распространяться на всех, кто с первых дней участвовал в борьбе с эпидемией.

По данным Минздрава, на стационарном лечении сейчас находятся более 100 тысяч россиян. Для борьбы с коронавирусом привлечены 116 тысяч врачей — около 67 тысяч медиков получили надбавки за апрель.

Задействованы также 243 тысячи фельдшеров, медсестер, медбратьев, 48 тысяч человек младшего медперсонала и 32 тысячи водителей скорой помощи. Начиная с апреля для медработников в течение трех месяцев полагаются ряд надбавок.

Врачи должны будут получать дополнительно по 80 тысяч рублей, медсестры — по 50 тысяч рублей, младший персонал — по 25 тысяч рублей. Врачам «скорой» будут доплачивать по 50 тысяч, а фельдшерам — по 25 тысяч рублей.

Столько же, по 25 тыс. руб., должны получить и водители скорой помощи. Кроме того, для врачей президент пообещал установить дополнительные страховые гарантии, как для военнослужащих.

В апреле нынешнего года губернатор Смоленской области Алексей Островский уволил главврача центральной больницы Вяземского района «из-за низкой эффективности» работы. Островский призвал воспринимать это увольнение как сигнал руководителям других районных больниц.

Стоит отметить, что увольнение последовало после того, как у 86 человек, проживающих и работающих в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Вяземском районе, заподозрили коронавирусную инфекцию. Ранее в доме престарелых в Вязьме COVID-19 заразился один из сотрудников.

Кроме того, губернатор отправил в отставку первого замглавы Кристину Рябкову, которая была во время карантинных мер в отпуске в Египте.