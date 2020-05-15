Судья произнесла смелый тост и поплатилась

Кубанская судья Елена Переверзева сложила полномочия. Она хотела вместо этого просто уйти в отставку, но коллегия решила, что это невозможно в данном случае.

Ранее в сети активно распространялось видео, в котором женщина, похожая на Переверзеву, произносит тост на природе. Увидеть его можно, набрав в поиске имя экс-служительницы Фемиды. Пользователей привлекло неоднозначное содержание тоста, вызвавшее осуждение и недоумение.

После проверки комиссия решила, что поведение судьи Переверзевой умаляет авторитет судебной власти и причиняет ущерб репутации во внеслужебной деятельности, сообщили в пресс-службе краевого суда, пишет «Коммерсант».