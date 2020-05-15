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За смелый тост на природе кубанская судья расплатилась карьерой 

РИА «ФедералПресс» и ещё 3 1 час назад
Судья произнесла смелый тост и поплатилась
Фото: Соцсети
Кубанская судья Елена Переверзева сложила полномочия. Она хотела вместо этого просто уйти в отставку, но коллегия решила, что это невозможно в данном случае.
Ранее в сети активно распространялось видео, в котором женщина, похожая на Переверзеву, произносит тост на природе. Увидеть его можно, набрав в поиске имя экс-служительницы Фемиды. Пользователей привлекло неоднозначное содержание тоста, вызвавшее осуждение и недоумение.
После проверки комиссия решила, что поведение судьи Переверзевой умаляет авторитет судебной власти и причиняет ущерб репутации во внеслужебной деятельности, сообщили в пресс-службе краевого суда, пишет «Коммерсант».
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