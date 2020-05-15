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Дочь Конева выступила против восстановления памятника 

Артём Кульша 33 минуты назад
Памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, демонтированный в Праге, не следует возвращать на прежнее место. Об этом дочь Конева Наталья заявила РИА Новости.
В апреле, как сообщал «Рамблер», памятник Коневу в Праге по решению властей района Прага 6 был демонтирован и передан в музей. Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что он должен быть восстановлен на прежнем месте.
«Идею я не поддерживаю», — заявила Наталья Конева, поблагодарив министра за поддержку.
По ее мнению, возвращение памятника не является решением проблемы, а также может поспособствовать продолжению надругательств над ним, например, местные радикалы могут вновь облить его краской.
Конева считает, что, «как возвращались наши войска, так и маршал должен вернуться домой».
9 апреля министр обороны России Сергей Шойгу попросил министра обороны Чехии Лубомира Метнара передать памятник Коневу России. Сегодня первый заместитель председателя палаты депутатов парламента Чехии Войтех Филип заявил, что памятник Коневу должен быть незамедлительно возвращен на прежнее место.
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Общество , Видео , Сергей Шойгу , Сергей Лавров , Иван Конев , РИА Новости , Прага
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