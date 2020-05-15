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Памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу , демонтированный в Праге , не следует возвращать на прежнее место. Об этом дочь Конева Наталья заявила РИА Новости.

В апреле, как сообщал «Рамблер», памятник Коневу в Праге по решению властей района Прага 6 был демонтирован и передан в музей. Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что он должен быть восстановлен на прежнем месте.

«Идею я не поддерживаю», — заявила Наталья Конева, поблагодарив министра за поддержку.

По ее мнению, возвращение памятника не является решением проблемы, а также может поспособствовать продолжению надругательств над ним, например, местные радикалы могут вновь облить его краской.

Конева считает, что, «как возвращались наши войска, так и маршал должен вернуться домой».