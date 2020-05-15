Памятник советскому военачальнику, находившийся в шестом районе чешской столицы, демонтировали вначале апреля.

Дочь маршала СССР Конева выступила против восстановления памятника отцу в Праге . По ее словам, восстановление даст чешским радикалам новые поводы для осквернения монумента.

«Спасибо за поддержку, за идею, но я ее не поддерживаю. Это, на мой взгляд, не решение проблемы», — заявила Наталья Конева.

По ее словам, памятник маршалу нужно вернуть в Россию. Для этого следует начать с чешскими властями переговоры о передаче памятника.

«Как возвращались наши войска, так и маршал должен вернуться домой», — рассказала Конева РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости восстановления памятника маршалу Коневу в Праге. По его словам, чешским властям в ходе предстоящих консультаций придется «очень серьезно объясняться» за демонтаж монумента.

Памятник советскому военачальнику, находившийся в шестом районе чешской столицы, демонтировали вначале апреля. Монумент должны передать в строящийся музей Памяти XX века.