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Дочь Конева выступила против восстановления памятника маршалу в Праге 

ТК «Звезда» 41 минуту назад
Памятник советскому военачальнику, находившийся в шестом районе чешской столицы, демонтировали вначале апреля.
Дочь маршала СССР Конева выступила против восстановления памятника отцу в Праге. По ее словам, восстановление даст чешским радикалам новые поводы для осквернения монумента.
«Спасибо за поддержку, за идею, но я ее не поддерживаю. Это, на мой взгляд, не решение проблемы», — заявила Наталья Конева.
По ее словам, памятник маршалу нужно вернуть в Россию. Для этого следует начать с чешскими властями переговоры о передаче памятника.
«Как возвращались наши войска, так и маршал должен вернуться домой», — рассказала Конева РИА Новости.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости восстановления памятника маршалу Коневу в Праге. По его словам, чешским властям в ходе предстоящих консультаций придется «очень серьезно объясняться» за демонтаж монумента.
Памятник советскому военачальнику, находившийся в шестом районе чешской столицы, демонтировали вначале апреля. Монумент должны передать в строящийся музей Памяти XX века.
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Общество , Видео , Сергей Лавров , РИА Новости , Прага
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