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Промокод «корона»: в РФ разгорелся скандал вокруг ритуальщиков 

Павел Тиунов 34 минуты назад
Промокод «корона»: в РФ разгорелся скандал вокруг ритуальщиков
Фото: ТАСС
Директор смоленского ритуального агентства «Свеча» Денис Яновский извинился за баннеры со скидкой на памятники по промокоду «корона», которые были размещены в лифтах города. Он заявил изданию «Подъём», что не собирался злорадствовать на фоне эпидемии коронавируса.
Соцсети
«Рамблер» писал, что за последние сутки в России умерли 113 пациентов с подтвержденным новым коронавирусом, общее количество умерших достигло 2418.
Яновский заявил, что для рекламы ритуальным агентством было выбрано неудачное слово.
«Мы приносим извинения всем, кого задела эта акция. Мы делали скидку с начала года, но хотели провести исследование разных рекламных компаний. В лифтах, где это увидели люди, мы размещаемся больше двух лет и до сих пор не понимали, работает эта реклама или нет. Поэтому решили ввести промокод, но не угадали со словом», — пояснил он.
Директор «Свечи» подчеркнул, что хотел бы снять рекламу, но пока не может этого сделать.
«Расклейка идёт массовая и в баннере мы не одни — это большой плакат, где порядка 20-30 объявлений. Если бы это был только наш, мы бы быстро сняли, чтобы никого не обижать», — отметил он.
Ранее в соцсетях появилось фото рекламы, в которой «Свеча» предложила местным жителям приобрести памятник по промокоду «корона» со скидкой 20%.
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