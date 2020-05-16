В Астраханской области отменили пропускной режим 

Власти Астраханской области отменили пропускной режим, введенный в регионе из-за угрозы распространения коронавируса, а также возобновили работу ряда предприятий сферы услуг. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора региона в субботу.

В четверг власти Астраханской области обратились в Роспотребнадзор РФ с просьбой приступить к постепенному снятию ограничений. Регион находится в "зеленой зоне" по наличию свободного коечного фонда и охвату тестированием, а коэффициент распространения коронавируса опустился до уровня единицы.

"Решением штаба первый этап отмены ограничений введен. Пропускной режим для лиц моложе 65 лет отменен", — сообщили журналистам в пресс-службе, уточнив, что на территории региона возобновляют работу предприятия сферы услуг и торговли непродовольственными товарами.

Площадь вновь открытых торговых точек и объектов сферы услуг не должна превышать 400 кв. метров, у предприятия должен быть отдельный вход, а количество лиц, которые могут находиться одновременно в помещении, не может быть больше одного человека на 4 кв. метра, добавили в пресс-службе губернатора. "Решение вступает в силу момента подписания постановления, с сегодняшнего дня", — сообщили в областной администрации.

В Астраханской области, по данным областного Минздрава, зафиксировано 1029 случаев заражения коронавирусом. За время эпидемии выздоровел 321 человек, семь пациентов умерли.