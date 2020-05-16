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В Астраханской области отменили пропускной режим 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
В Астраханской области отменили пропускной режим
Фото: РИА Новости
Власти Астраханской области отменили пропускной режим, введенный в регионе из-за угрозы распространения коронавируса, а также возобновили работу ряда предприятий сферы услуг. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора региона в субботу.
В четверг власти Астраханской области обратились в Роспотребнадзор РФ с просьбой приступить к постепенному снятию ограничений. Регион находится в "зеленой зоне" по наличию свободного коечного фонда и охвату тестированием, а коэффициент распространения коронавируса опустился до уровня единицы.
"Решением штаба первый этап отмены ограничений введен. Пропускной режим для лиц моложе 65 лет отменен", — сообщили журналистам в пресс-службе, уточнив, что на территории региона возобновляют работу предприятия сферы услуг и торговли непродовольственными товарами.
Площадь вновь открытых торговых точек и объектов сферы услуг не должна превышать 400 кв. метров, у предприятия должен быть отдельный вход, а количество лиц, которые могут находиться одновременно в помещении, не может быть больше одного человека на 4 кв. метра, добавили в пресс-службе губернатора. "Решение вступает в силу момента подписания постановления, с сегодняшнего дня", — сообщили в областной администрации.
В Астраханской области, по данным областного Минздрава, зафиксировано 1029 случаев заражения коронавирусом. За время эпидемии выздоровел 321 человек, семь пациентов умерли.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,4 млн человек, свыше 300 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 272 043 случая заражения, выздоровели 63 166 человек, умерли 2 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
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Общество , Правительство РФ , Роспотребнадзор , Астраханская Область
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