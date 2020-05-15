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В Москве от коронавируса умер высокопоставленный силовик 

Павел Тиунов 1 час назад
В Москве от коронавируса умер высокопоставленный силовик
Фото: ТАСС
В столице от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекции, в возрасте 66 лет скончался бывший замначальника управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ Владимир Зинченко, сообщает Telegram-канал «112».
Журналисты отмечают, что высокопоставленный правоохранитель был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством». До назначения на солидную должность в системе МВД РФ Зинченко служил в КГБ, а также был следователем Военной Прокуратуры ВС СССР.
В апреле, как ранее сообщал «Рамблер», от коронавируса умер начальник отдела охраны общественного порядка в Западном округе столицы полковник полиции Игорь Хвенько.
СМИ отмечали, что правоохранитель некоторое время находился в реанимации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Предполагается, что полковник мог заразиться на работе. Впосследствии все руководство МВД по ЗАО Москвы ушло на карантин.
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Общество , Владимир Зинченко , МВД , Москва
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