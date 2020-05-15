В Москве от коронавируса умер высокопоставленный силовик 

Владимир Зинченко, В столице от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекции, в возрасте 66 лет скончался бывший замначальника управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ сообщает Telegram-канал «112».

Журналисты отмечают, что высокопоставленный правоохранитель был награждён орденом «За заслуги перед Отечеством». До назначения на солидную должность в системе МВД РФ Зинченко служил в КГБ, а также был следователем Военной Прокуратуры ВС СССР.

В апреле, как ранее сообщал «Рамблер», от коронавируса умер начальник отдела охраны общественного порядка в Западном округе столицы полковник полиции Игорь Хвенько.

СМИ отмечали, что правоохранитель некоторое время находился в реанимации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Предполагается, что полковник мог заразиться на работе. Впосследствии все руководство МВД по ЗАО Москвы ушло на карантин.