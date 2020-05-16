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Названо самое опасное осложнение коронавируса 

РИА Новости и ещё 22 2 часа назад
Названо самое опасное осложнение коронавируса
Фото: РИА Новости
Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, как коронавирус воздействует на организм человека.
По его словам, в первую очередь вирус ослабляет иммунитет, из-за чего пациент впадает в иммунодепрессию. Кроме того, у него могут развиться бронхолегочные заболевания, даже если до этого он ими не страдал.
Как объяснил врач, при COVID-19 идет поражение практически всех этажей дыхательной системы.
"Если при обычной простуде, ОРВИ или ОРЗ, воспаление держится на уровне полости носа или глотки, то при коронавирусной инфекции поражается слизистая полость носа, возможно, околоносовые пазухи, задняя стенка глотки, гортаноглотка, трахеи, бронхи и легкие", — сказал он в беседе с телеканалом "Звезда".
Самым опасным осложнением, которое может спровоцировать коронавирус, Зайцев назвал полиорганную недостаточность.
"Коронавирус может провоцировать острые состояния — состояние острого панкреатита, острой сердечной недостаточности", — уточнил он.
По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 272 тысячи, более двух с половиной тысяч человек скончались, порядка 63 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Владимир Зайцев , ТК "Звезда"
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