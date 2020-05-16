В Липецкой области умер четвёртый пациент с COVID-19

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Пожилой мужчина, у которого диагностировали двустороннюю внебольничную пневмонию, стал четвертым пациентом с подтвержденным COVID-19, умершим в Липецкой области , сообщает администрация региона.

"В Липецкой области зарегистрирована четвертая смерть пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Мужчина 1957 года рождения скончался сегодня. Он проживал в Липецке", — говорится в сообщении.

У пациента, который скончался в Липецкой областной клинической инфекционной больнице, была диагностирована внебольничная двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией.

"Врачи прилагали все возможные усилия для спасения жизни больного. Лечение осложнялось наличием у пациента сахарного диабета и тяжелой патологии сердечно-сосудистой системы. На фоне тяжелого течения пневмонии прогрессировала легочно-сердечная недостаточность", — говорится в сообщении.

В Липецкой области зарегистрировано 1133 случая новой коронавирусной инфекции, 287 человек выздоровели.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.