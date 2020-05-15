Врач отказался принимать пациентов и оставил рецепт под дверью 

По словам жительницы микрорайона Железнодорожный, вызванная ею врач даже не зашла в квартиру, не осмотрела пациентов, а рецепт с назначениями просто подсунула под дверной звонок. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъём!».

По словам женщины, она и ее пожилая мать заболели и вызвали врача из-за кашля и высокой температуры. Однако в поликлинике №16 их призвали перенести вызов из-за высокой загруженности врача. Позднее заболевшая обнаружила, что под дверной звонок подсунута записка с назначениями.

«В регистратуре сказали «мы просто регистратура, мы же не можем на врача повлиять, может быть, она к вам придет, если у нее будет возможность». В итоге сегодня вот она как бы пришла. Она ж всунула бумажку? Все, отстаньте!» — возмутилась жительница Балашихи.

Женщина подчеркнула, что о визите врача они с матерью не знали, осмотр не проводился, а диагноз поставили, даже не видя пациентов.

Как писал «Рамблер», в России ежедневно фиксируется прирост пациентом с диагнозом корнавирус. При этом за все время наблюдений в стране зарегистрировали 262 843 человек с коронавирусом, 58 226 из них выздоровели, 2418 — скончались.