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Вирусолог Ершов: Россия прошла пик заболеваемости коронавирусом 

Ura.Ru и ещё 4 35 минут назад
«Мы прошли пик заболеваемости»
Фото: © URA.RU
Количество новых выявляемых случаев заболевания COVID-19 начало снижаться, это говорит о том, что пик заболеваемости коронавирусом в Россия пройден. Об этом URA.RU заявил академик РАН, действительный член РАЕН Феликс Ершов.
«Несмотря на новые случаи заражения, мы видим, что заболеваемость пошла на спад. Судя по статистике, мы прошли пик заболеваемости», — сказал Ершов.
По мнению профессора, второй волны не будет, если люди будут некоторое время соблюдать ограничительные меры.
Другой вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн считает, что Россия находится у подножия этого пика.
«Сейчас идет такая фаза, когда число зараженных в течение двух недель практически одинаковое. Если будет уменьшаться, то можно сказать, что эпидемия идет на спад», — объяснил Альтштейн.
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