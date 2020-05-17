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Количество новых выявляемых случаев заболевания COVID-19 начало снижаться, это говорит о том, что пик заболеваемости коронавирусом в Россия пройден. Об этом URA.RU заявил академик РАН , действительный член РАЕН Феликс Ершов.

«Несмотря на новые случаи заражения, мы видим, что заболеваемость пошла на спад. Судя по статистике, мы прошли пик заболеваемости», — сказал Ершов.

По мнению профессора, второй волны не будет, если люди будут некоторое время соблюдать ограничительные меры.

Другой вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн считает, что Россия находится у подножия этого пика.