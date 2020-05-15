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На Курилах ввели режим ЧС из-за первого случая коронавируса 

Daily Storm 21 минуту назад
В Южно-Курильске на острове Кунашир ввели режим ЧС после обнаружения больного коронавирусом, сообщили в администрации города. По данным властей, первым пациентом с COVID-19 на Курильских островах стал приезжий, прилетевший несколько дней назад и при экспресс-тесте в аэропорту не показавший признаков болезни. Позже лаборатория установила, что мужчина заражен коронавирусом, его изолировали.
«COVID-19 выявлен у жителя Дагестана, прибывшего на Кунашир несколько дней назад. Предварительный экспресс-тест в аэропорту показал отрицательный результат. Пассажир получил предписание Роспотребнадзора об обязательной двухнедельной самоизоляции и сдал анализы — мазки из носа и горла. При этом, не дожидаясь окончания карантина, он вышел на работу», — говорится в сообщении мэрии.
После обнаружения инфекции в образцах прибывшего, его немедленно изолировали. Начато расследование о нарушении самоизоляции. В связи с тем, что больной мог распространить инфекцию, в Южно-Курильске введен режим ЧС, в рамках которого выезд с острова запрещен.
«В Южно-Курильск направлен вертолет санавиации для госпитализации больного в инфекционный госпиталь в Долинске. До тех пор, пока не будет полностью выявлен круг контактных лиц, с островом прекращается транспортное сообщение», — заключили в администрации.
Как сообщил глава района Вячеслав Власенко, в администрации надеются, что выявить всех, кто встречался с заболевшим, удастся приблизительно за сутки, после чего ограничения могут быть смягчены.
По данным местных властей, в Сахалинской области выявлено 50 случаев новой коронавирусной инфекции (27 из них уже выздоровели), подавляющее большинство — на Сахалине. Отмечается, что в 80% случаев заболевание диагностируют у прилетающих на остров из Москвы и других регионов. Все прилетающие в регион изолируются на две недели. Областное правительство и управление Роспотребнадзора ранее анонсировали снятие в регионе многих ограничений. Гражданам разрешили гулять, открыты некоторые спортивные объекты, в учебные заведения в ряде районов возвращают учеников 11 классов.
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Комментарии 6
Общество , Видео , Вячеслав Власенко , Роспотребнадзор , Республика Дагестан , Южно-Курильск
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