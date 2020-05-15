Скандал с домогательствами в МГУ получил развитие

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Профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергей Князев признал в Facebook , что у него были отношения со студентами, и объявил, что уходит из университета. Такое заявление он сделал на фоне публикации открытого письма студентов о домогательствах в вузе.

«Рамблер» писал, что ранее студенческое издание DOXA опубликовало открытое письмо против домогательств в университете, которое подписали студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники вуза. В нем содержался призыв обратить особое внимание на филологический факультет.

Преподаватель филологического факультета Сергей Князев высказался в соцсетях по поводу сложившейся ситуации.

«Я хочу сказать, что отношения со студентами у меня были. Я всегда считал, что они были добровольными. Я сознательно никогда не пользовался своим служебным положением ни в каких целях, в частности, не использовал его для принуждения к чему бы то ни было», — заявил он.

Преподаватель подчеркнул, что никогда не хотел сознательно причинять вред и принес «искренние извинения».