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«Отношения были»: профессор МГУ признался в связи со студентками 

Алиса Селезнёва 23 минуты назад
Скандал с домогательствами в МГУ получил развитие
Фото: РИА Новости
Профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергей Князев признал в Facebook, что у него были отношения со студентами, и объявил, что уходит из университета. Такое заявление он сделал на фоне публикации открытого письма студентов о домогательствах в вузе.
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«Рамблер» писал, что ранее студенческое издание DOXA опубликовало открытое письмо против домогательств в университете, которое подписали студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники вуза. В нем содержался призыв обратить особое внимание на филологический факультет.
Преподаватель филологического факультета Сергей Князев высказался в соцсетях по поводу сложившейся ситуации.
«Я хочу сказать, что отношения со студентами у меня были. Я всегда считал, что они были добровольными. Я сознательно никогда не пользовался своим служебным положением ни в каких целях, в частности, не использовал его для принуждения к чему бы то ни было», — заявил он.
Преподаватель подчеркнул, что никогда не хотел сознательно причинять вред и принес «искренние извинения».
«В свете всего этого считаю своё будущее пребывание в МГУ в нынешней роли невозможным, но намерен завершить текущий семестр, чтобы не создавать никому сложностей», — заявил он.
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Общество
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