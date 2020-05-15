Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первая россиянка повторно попала в больницу с коронавирусом 

Мария Иванова 50 минут назад
В Бурятии женщина излечилась от нового коронавируса, но снова попала в больницу с положительным результатом теста. Об этом сообщает «Интерфакс».
Главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова рассказала, что эта пациентка была выписана 1 апреля после сдачи двух отрицательных тестов.
Мясников раскрыл будущее коронавируса
Однако через 16 дней у женщины появились симптомы острого респираторного заболевания. Новый мазок показал присутствие коронавируса в ее организме. Женщину госпитализировали повторно, болезнь у нее протекает тяжелее, чем в первый раз.
Сымбелева отметила, что врачи пока не знают, был ли это рецидив инфекции или повторное заражение.
Как писал «Рамблер», ранее в Китае и Южной Корее несколько десятков человек снова сдали положительные анализы на коронавирус после выздоровления и отрицательных результатов. Южнокорейские ученые считают, что связано это, скорее всего, не с повторным заражением, а с возобновлением активности вируса.
Завкафедрой вирусологии биофака МГУ Ольга Карпова отмечала, что «рецидивы» могут объясняться ошибкой тест-систем, ложно подтвердивших выздоровление. А глава лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что коронавирус, возможно, способен переходить из активной формы в хроническую.
Комментарии 13
Общество , Видео , МГУ , Республика Бурятия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Путину доложили о диагнозе и лечении Заворотнюк
Зачем Путину доложили о диагнозе и лечении Заворотнюк
«Три месяца без мужа и решила сделать сиськи»
«Три месяца без мужа и решила сделать сиськи»
Российский Крым сравнили с украинским на фото
Российский Крым сравнили с украинским на фото
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
«120 млн людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“
В СБУ рассказали о перешедших на сторону РФ сотрудников
В СБУ рассказали о перешедших на сторону РФ сотрудников
Видео
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
02:09
Опубликовано видео драки в петербургском метро из-за маски
Происшествия
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
00:10
Опубликовано видео опасного полета истребителей Греции и Турции
Армия
Великолепный закат в Москве попал на видео
00:41
Великолепный закат в Москве попал на видео
Общество
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
01:03
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
Армия
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
03:07
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
Происшествия
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
05:14
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
Происшествия
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
03:13
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
Общество
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
00:51
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
Происшествия Пожары
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
02:14
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
Происшествия Криминал
Опубликовано видео пирующего вора в магазине
01:11
Опубликовано видео пирующего вора в магазине
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение