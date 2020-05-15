Бурятии женщина излечилась от нового коронавируса, но снова попала в больницу с положительным результатом теста. Об этом сообщает «Интерфакс».

Главврач республиканской инфекционной больницы Татьяна Сымбелова рассказала, что эта пациентка была выписана 1 апреля после сдачи двух отрицательных тестов.

Однако через 16 дней у женщины появились симптомы острого респираторного заболевания. Новый мазок показал присутствие коронавируса в ее организме. Женщину госпитализировали повторно, болезнь у нее протекает тяжелее, чем в первый раз.

Сымбелева отметила, что врачи пока не знают, был ли это рецидив инфекции или повторное заражение.

Как писал «Рамблер», ранее в Китае и Южной Корее несколько десятков человек снова сдали положительные анализы на коронавирус после выздоровления и отрицательных результатов. Южнокорейские ученые считают, что связано это, скорее всего, не с повторным заражением, а с возобновлением активности вируса.