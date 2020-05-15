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Instagram Кадырова разблокировали и снова заблокировали 

Артём Кульша и ещё 5 1 час назад
Instagram Кадырова разблокировали и снова заблокировали
Фото: РИА Новости
Инстаграм-аккаунты о главе Чечни Рамзане Кадырове были разблокированы, а затем вновь заблокированы. Об этом помощник Кадырова и директор телерадиокомпании «Грозный» Ахмед Дудаев сообщил РИА Новости.
Позавчера, как сообщал «Рамблер», инстаграм Kadyrov_95, на который подписаны почти 1,5 миллиона человек, был заблокирован. Сообщалось, что это — аккаунт главы Чеченской республики. В тот же день Дудаев это опроверг.
Сегодня он рассказал, что этот, а также еще три инстаграм-аккаунта о Кадырове испытывают проблемы на протяжении уже нескольких дней — вчера администрация социальной сети разблокировала их, объяснив блокировку ошибкой и извинившись, а затем вновь заблокировала.
«Оснований юридических для блокировки нет», — уверен помощник главы Чечни.
13 мая представитель компании Facebook, которая владеет соцсетью Instagram, заявил, что аккаунт Кадырова был заблокирован из-за санкций, введенных против него властями США. Он подчеркнул, что компания постоянно принимает меры для выполнения своих правовых обязательств.
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Общество , Рамзан Кадыров , РИА Новости , Чеченская Республика
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