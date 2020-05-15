Нагиева остался без работы

21:00 Okko покажет 22:00 зрителей ждет Okko покажет новые серии «Нагиева на карантине» . Последние десять лет актер работал круглосуточно, но теперь резко выпал из привычного ритма жизни и оказался в самоизоляции. Взрителей ждет сериал «Бетти» — история о группе смелых девчонок, которые завоевывают суровый и преимущественно мужской мир скейтбординга. Доступно в подписке «Сериалы Амедиатека».

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день.