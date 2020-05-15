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Okko покажет Нагиева на карантине и концерт Гребенщикова 

Сергей Василенок 44 минуты назад
Нагиева остался без работы
Фото: РИА Новости
В пятницу, 15 мая, онлайн-кинотеатр Okko покажет домашний концерт Бориса Гребенщикова. Утром, в 9:00, зрители Okko смогут присоединиться к универсальной тренировке по укреплению всех основных групп мышц, которая также способствует снижению веса. Тренировку покажут в рамках проекта #ФитнесПротивВируса. В 12:00 зрителей ждут «Интервью в Эрарте». Команда музея современного искусства вспоминает встречи с известными гостями, среди которых Андрей Звягинцев, Илья Варламов, Борис Гребенщиков, Ксения Раппопорт, Геннадий Орлов и многие другие. В 14:00 — новый видео-урок от Novikov School. Артем Мартиросов научит готовить барабульку с креветкой. В 16:00 зрителей ждет спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке» Кировского театра кукол имени Афанасьева. Спектакль по сказке Пушкина расскажет не столько о чудесном улове и человеке, возжелавшем безграничной власти и богатства, сколько о любви и верности. В 19:00 начнется квартирник Бориса Гребенщикова — вторая премьера Okko Театр. БГ исполнит проверенные временем хиты и новые песни из Лондона, где его застал карантин.
В 21:00 Okko покажет новые серии «Нагиева на карантине». Последние десять лет актер работал круглосуточно, но теперь резко выпал из привычного ритма жизни и оказался в самоизоляции. В 22:00 зрителей ждет сериал «Бетти» — история о группе смелых девчонок, которые завоевывают суровый и преимущественно мужской мир скейтбординга. Доступно в подписке «Сериалы Амедиатека».
Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день.
Видео дня. Джиган – о своем наркотрипе: кукушка, давай до свидания!
Комментарии 12
Общество , Андрей Звягинцев , Ксения Раппопорт , Борис Гребенщиков , Илья Варламов , Геннадий Орлов
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