Великолепный закат в Москве попал на видео 

Вечером 14 мая жители и гости столицы могли наблюдать очень редкое и потрясающе красивое природное явление — двойная радуге на фоне ярко-огненного заката. Множество видео с этой красотой появилось в социальных сетях. Согласно народным приметам, вечерняя радуга предвещает хорошую погоду, а утренняя — дождливую. Однако прогнозы синоптиков в этот раз расходятся с народными приметами. В Москве обещают прохладную и пасмурную погоду. Дожди обещают на всю следующую неделю. Но уже с 23 мая в столице должна установиться теплая и солнечная погода. При этом температура к концу мая может подняться до 22-24 градусов на основе статистики за прошлые 12 лет.