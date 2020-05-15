Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Великолепный закат в Москве попал на видео 

Вадим Дроздов 28 минут назад
Вечером 14 мая жители и гости столицы могли наблюдать очень редкое и потрясающе красивое природное явление — двойная радуге на фоне ярко-огненного заката. Множество видео с этой красотой появилось в социальных сетях. Согласно народным приметам, вечерняя радуга предвещает хорошую погоду, а утренняя — дождливую. Однако прогнозы синоптиков в этот раз расходятся с народными приметами. В Москве обещают прохладную и пасмурную погоду. Дожди обещают на всю следующую неделю. Но уже с 23 мая в столице должна установиться теплая и солнечная погода. При этом температура к концу мая может подняться до 22-24 градусов на основе статистики за прошлые 12 лет.
Общество , Видео , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Бурятии район закрыли на карантин из-за COVID-19
В Бурятии район закрыли на карантин из-за COVID-19
ВОЗ предрекла новую волну коронавируса
ВОЗ предрекла новую волну коронавируса
«Это война. На кону Бразилия»: Президент против губернатора
«Это война. На кону Бразилия»: Президент против губернатора
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
Как в Сирии борются с распространением коронавируса
Как в Сирии борются с распространением коронавируса
Видео
Великолепный закат в Москве попал на видео
00:41
Великолепный закат в Москве попал на видео
Общество
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
01:03
Прохождение «тропы разведчика» попало на видео
Армия
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
03:07
Появилось видео с новым синдромом на фоне COVID-19
Происшествия
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
05:14
Опубликовано видео главных фейков о коронавирусе
Происшествия
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
03:13
Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео
Общество
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
00:51
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
Происшествия Пожары
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
02:14
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
Происшествия Криминал
Опубликовано видео пирующего вора в магазине
01:11
Опубликовано видео пирующего вора в магазине
Происшествия
Опубликовано видео дебоша на бензоколонке
00:45
Опубликовано видео дебоша на бензоколонке
Происшествия В мире
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
00:44
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение