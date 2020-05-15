Уткин сделал новое скандальное заявление

Известный в прошлом футбольный комментатор, а ныне популярный блогер и журналист Василий Уткин, отвечая на вопросы подписчиков на ютубе, рассказал о своем отношении к феминизму.
«Феминизм — для меня это движение идиоток в основном. Но опять-таки, это активная часть. Женщины нуждаются в том, чтобы защищать и продвигать свои права. Мне это не близко, но я и не должен этим жить, это как бы не моя чашка чая.
Периодически у меня были столкновения с какими-то феминистками. По ничтожным вопросам. Конфликты возникали оттого, что люди не желали проявить никакого понимания к смыслу сказанных слов. Поэтому я сказал, что это удел, как мне кажется, женщин недалеких в основном. Но я могу в этом ошибаться, могу заблуждаться. Это же мое право.
Что касается службы женщин в армии, то я ничего против этого не имею. Они там и служат, и в правоохранительных органах тоже. Хотят — пусть служат. Это вопрос свободного времени», — сказал Уткин.