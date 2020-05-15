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Завершение рекультивации «Кучино» попало на видео 

Вадим Дроздов 47 минут назад
Рекультивация мусорного полигона "Кучино" в Подмосковье подходит к завершающему этапу. Этот полигон в Балашихе был самой большой мусорной свалкой в стране. Его закрыли в 2017-ом году и начали масштабные работы по рекультивации земли на территории бывшей мусорки. Всего на территории полигона будет создано 8 километров дорог для спецтехники и грузового транспорта. Кроме этого на территории бывшей свалки будет уложен газон. Рабочие всего за 3 дня уложили 20000 квадратных метров сухого органического покрытия. На объекте также уже готовы к запуску очистные сооружения. Всего на этот проект было выделено 4 миллиарда рублей.
Общество , Видео , Балашиха , Московская область
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