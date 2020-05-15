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На Курилах выявили первый случай коронавируса 

RT на русском и ещё 3 25 минут назад
На Курилах выявили первый случай коронавируса
Фото: ТАСС
На Курильских островах выявили первый случай коронавирусной инфекции COVID-19, в связи с чем было принято решение ввести режим ЧС в Южно-Курильске.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.
«COVID-19 выявлен у жителя Дагестана, прибывшего на Кунашир несколько дней назад. Предварительный экспресс-тест в аэропорту показал отрицательный результат», — говорится в заявлении.
Отмечается, что мужчина получил предписание Роспотребнадзора об обязательной двухнедельной самоизоляции и сдал анализы — мазки из носа и горла. Однако, по информации властей, он не стал дожидаться окончания карантина и вышел на работу.
«Сегодня из лаборатории пришли положительные результаты. Ведётся расследование о нарушении карантинного режима», — указывается в сообщении.
В настоящий момент пациент изолирован.
Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с коронавирусом в России.
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Общество , Роспотребнадзор , ФБА "Экономика сегодня" , Республика Дагестан
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