Роспотребнадзор рекомендует платить за ЖКХ через интернет 

Роспотребнадзор советует россиянам воспользоваться банковскими онлайн-сервисами для оплаты услуг ЖКХ, чтобы избегать просрочки платежей, несмотря на то, что кабмин запретил взыскивать долги за "коммуналку" до Нового года. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"Для того, чтобы не допускать просрочку оплаты жилищных и коммунальных услуг в условиях самоизоляции, потребителям рекомендуется воспользоваться банковскими онлайн-сервисами", — говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что в электронной системе ГИС ЖКХ можно получить информацию об управляющих и ресурсоснабжающих организациях, оказываемых ими услугах и начислениях за ЖКХ. Кроме того, там можно проконтролировать качество предоставляемых услуг, а также получить информацию о выполнении программ по капремонту, переселению из аварийного жилья и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.