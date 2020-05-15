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Роспотребнадзор рекомендует платить за ЖКХ через интернет 

ТАСС 1 час назад
Роспотребнадзор рекомендует платить за ЖКХ через интернет
Фото: ТАСС
Роспотребнадзор советует россиянам воспользоваться банковскими онлайн-сервисами для оплаты услуг ЖКХ, чтобы избегать просрочки платежей, несмотря на то, что кабмин запретил взыскивать долги за "коммуналку" до Нового года. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.
"Для того, чтобы не допускать просрочку оплаты жилищных и коммунальных услуг в условиях самоизоляции, потребителям рекомендуется воспользоваться банковскими онлайн-сервисами", — говорится в сообщении.
В ведомстве также напомнили, что в электронной системе ГИС ЖКХ можно получить информацию об управляющих и ресурсоснабжающих организациях, оказываемых ими услугах и начислениях за ЖКХ. Кроме того, там можно проконтролировать качество предоставляемых услуг, а также получить информацию о выполнении программ по капремонту, переселению из аварийного жилья и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Ранее правительство РФ ввело мораторий на начисление и взыскание неустойки по долгам за услуги ЖКХ до 1 января 2021 года.
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Комментарии
Общество , Правительство РФ , Роспотребнадзор
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