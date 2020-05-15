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Симоньян сравнила здравоохранение в России и США 

РИА Новости и ещё 3 26 минут назад
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на примере подходов к лечению коронавирусной инфекции сравнила российскую и американскую системы здравоохранения.
"Истории ежедневно публикуются совершенно чудовищные, от которых просто сердце кровью обливается. Вот американская медсестра на 30-й неделе беременности, то есть ровно тогда, когда у нас выходят в декрет, лечила больных пациентов с коронавирусом, естественно, заболела сама коронавирусом. Болела дома, поскольку никому не рекомендуется обращаться к врачам, а рекомендуется остаться дома, пока ты совсем уже не начинаешь умирать. У нас совсем другой подход. Мы говорим: "Обращайтесь к врачам, сразу вызывайте скорую", — сказала Симоньян в эфире телеканала "Россия 1".
По ее словам, в США в разы меньше врачей на душу населения и коечных мест, а скорую помощь местные жители не вызывают, потому что зачастую не могут себе позволить. Согласно статистике, отметила Симоньян, 60% умирающих от коронавируса в США — темнокожие, потому что они относятся к самому бедному слою населения.
"В Америке, действительно, это надо признать, наверное, лучшая в мире, в Америке и Германии, медицина для обеспеченных людей. По качеству, по уровню она блистательна. Массовой медицины, как у нас с советских времен, слава Богу, осталось, ее просто нет", — сказала главред.
"Да, у нас она плохонькая, у нас очереди в поликлиниках, у нас можно полчаса ждать скорую, у нас санитарка может нахамить. У нас, товарищи, это есть. У нас есть куда бежать. У нас сейчас коечный фонд на 30% свободен. Мы должны привыкнуть к мысли, что не просто не хуже, чем там, живем во многих аспектах, в том, что касается социального государства, а значительно лучше. И ровно этим объясняются наши цифры", — добавила Симоньян.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Видео , Социология , Ситуация в мире , Маргарита Симоньян , РИА Новости , Russia Today , США
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