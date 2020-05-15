Британские исследователи в период пандемии решили выяснить, что влияет на уровень стресса мужчин и женщин в королевстве. Оказалось, что мужчины больше озабочены экономикой и масштабным воздействием кризиса на общество, а женщины — о влиянии коронавируса на своих близких.

Исследование, проведенное в начале апреля под руководством Университетского колледжа Лондона, также показало, что женщины в целом выражают больше беспокойства, чем мужчины, пишет Daily Mail.

По словам 2500 жителей Великобритании, мужчины больше всего беспокоятся о влиянии пандемии на общество и экономику, в то время как женщины опасаются за здоровье близких людей и друзей.

Участникам исследования было предложено записать свои чувства по поводу ситуации с коронавирусом. Каждый ответ был разделен на несколько тем: «национальное влияние», «семья и друзья», «болезнь/смерть», «проблемы со здоровьем» и «другие».

Ответы женщин примерно в два раза чаще попадали в категорию «друзья и семья» из-за использования таких слов, как «друзья», «семья» и «тревожный». В общей сложности 7,77% слов, используемых женщинами, относятся к этой области. Для мужчин этот показатель — всего 3,94%.

Зато более чем в два раза чаще мужчины указывали, что их опасения связаны с такими словами, как «страна», «правительство», «мир», «Китай», которые соотносятся с категорией «национальное влияние».

Почти 7% всех слов, употребляемых мужчинами, охватывают широкую картину и связаны с тем воздействием, которое пандемия оказывает на общество в целом. И только 2,59% слов, используемых женщинами, относились к этой категории. Женщины выражали больше тревоги и печали, чем мужчины в целом, но оба пола сообщали о высоком уровне беспокойства.

Доктор Беннет Кляйнберг из департамента безопасности и криминологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе сказал: «Это гендерное разделение, когда речь заходит о пандемии, отражает общую разницу в том, как мужчины и женщины используют язык. Женщины больше говорят о друзьях и семье, а мужчины-о деньгах и работе».

Соавтор исследования Изабель ван дер Вегт, также из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, добавила: «В нашем исследовании величина разницы гораздо больше. Одно из возможных объяснений заключается в том, что кризисная ситуация, подобная пандемии, усугубляет языковой разрыв между мужчинами и женщинами».

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