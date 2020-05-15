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Российские женщины богатеют быстрее мужчин 

Ura.Ru и ещё 1 42 минуты назад
Российские женщины богатеют быстрее мужчин
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Богатство женщин в России увеличивается каждый год на 8,9%, а женщин во всем мире — всего на 6,1%. При этом мужчины, независимо от страны проживания, увеличивают свое благосостояние на 4,1%.
За последнее десятилетие Россия вошла в топ-10 стран Европы по уровню благосостояния женщин, пишет РБК. По подсчетам аналитиков Boston Consulting Group, россиянки увеличили благосостояние до 320 млрд долларов (10 место), в лидерах этого списка оказались Великобритания (2,846 трлн долларов) и Германия (2,394 трлн долларов).
По данным издания, Россия также входит в тройку лидеров по равенству оплаты труда наряду с Северной Америкой и Японией. Отмечается, что исследование было проведено еще до начала пандемии коронавируса.
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