Российские женщины богатеют быстрее мужчин 

Богатство женщин в России увеличивается каждый год на 8,9%, а женщин во всем мире — всего на 6,1%. При этом мужчины, независимо от страны проживания, увеличивают свое благосостояние на 4,1%.

За последнее десятилетие Россия вошла в топ-10 стран Европы по уровню благосостояния женщин, пишет РБК. По подсчетам аналитиков Boston Consulting Group, россиянки увеличили благосостояние до 320 млрд долларов (10 место), в лидерах этого списка оказались Великобритания (2,846 трлн долларов) и Германия (2,394 трлн долларов).

По данным издания, Россия также входит в тройку лидеров по равенству оплаты труда наряду с Северной Америкой и Японией. Отмечается, что исследование было проведено еще до начала пандемии коронавируса.