В Троице-Сергиевой лавре умер пятый насельник с COVID

Все новости на карте

В Троице-Сергиевой лавре умер 45-летний насельник иеромонах Модест (Панченко), у которого подтвердился коронавирус, пишет в Telegram рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

"14 мая 2020 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Модест (Панченко)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это пятая смерть от коронавируса среди насельников лавры.

В России выявлено 252 тысячи заражений коронавирусом, скончались 2212 человека.