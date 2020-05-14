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В Троице-Сергиевой лавре умер пятый насельник с коронавирусом 

Газета.Ru и ещё 6 1 час назад
В Троице-Сергиевой лавре умер пятый насельник с COVID
Фото: РИА Новости
В Троице-Сергиевой лавре умер 45-летний насельник иеромонах Модест (Панченко), у которого подтвердился коронавирус, пишет в Telegram рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
"14 мая 2020 года, от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Модест (Панченко)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что это пятая смерть от коронавируса среди насельников лавры.
В России выявлено 252 тысячи заражений коронавирусом, скончались 2212 человека.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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