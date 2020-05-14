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Проценко объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России 

РИА Новости 2 часа назад
Проценко объяснил низкий уровень смертности от COVID в РФ
Фото: РИА Новости
Сценарий развития эпидемии коронавируса в Италии позволил России подготовиться к предстоящей борьбе с COVID-19, заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме Антона Красовского для RT "Главврачи. Консилиум" из проекта "Эпидемия".
По последним данным, в России зарегистрировали около 252 тысяч случаев заражения, 53 тысячи пациентов выздоровели, 2305 человек скончались.
"Спасибо Италии: она показала всю угрозу нам", — сказал он.
Медик подчеркнул, что еще рано делать выводы о развитии эпидемии COVID-19, и призвал не строить оптимистических прогнозов.
Также Проценко отметил, что система здравоохранения в Москве, на которую пришлась половина заболевших, оказалась готова к большому числу пациентов.
"У нас не стоит вопрос, кого переводить на ИВЛ, а кого не переводить, потому что нет ресурса под названием аппарат искусственной вентиляции легких. В Москве ведь этой проблемы нет, потому что мы успели подготовиться. Но почему-то проще вот эту часть проигнорировать и начать говорить: "Да вы тут колдуете со статистикой!" — заключил он.

Публикации FT и NYT

Ранее Financial Times опубликовала статью, в которой говорилось, что смертность в России от коронавируса якобы на 70 процентов выше официальной статистики.
По последним данным, в прошлом месяце в столице и Санкт-Петербурге жертвами коронавируса стали 692 человека. Однако издание утверждает, что в обоих городах за апрель скончались на 72 процента больше людей, чем в среднем за последние пять лет. Подобный материал также появился в NYT.
В ответ МИД подготовил письмо к главным редакторам этих СМИ с требованием дать опровержение статей. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, дальнейшие действия в отношении американского и британского изданий будут зависеть от того, выполнять ли они просьбу российской стороны.
На публикации обратила также внимание вице-премьер Татьяна Голикова, отметившая, что российские власти никогда не манипулировали официальной статистикой.
Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович, в свою очередь, подчеркнула, что в России нет сознательного занижения смертности от коронавируса.

Ранняя диагностика и уровень здравоохранения

На прошлой неделе директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин объяснил низкий уровень смертности от коронавируса в России ранней диагностикой, которая в большинстве случаев не допускает развития болезни в сложной форме.
По его словам, эффективное тестирование позволило в целом контролировать ситуацию с вирусом в стране.
Подобное мнение выразила главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова. Она отметила, что под смертностью подразумевают соотношения количества умерших к средней численности населения.
"У нас все-таки в стране очень многое зависит от быстроты оказания помощи, насколько быстро и качественно эта помощь оказывается. Мы пока еще готовы и успеваем", — сказала специалист Минздрава.
Малинникова добавила, что россияне сами вовремя обращаются к медикам, что также помогает в борьбе с болезнью.
Помимо этого, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов заявил, что принятые российскими властями меры также позволили снизить темпы распространения и количество летальных исходов из-за коронавируса.
В свою очередь, ВОЗ отметила высокий уровень организации российской системы здравоохранения. В организации назвали этот фактор одним из ключевых в обеспечении низкого уровня смертности.
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Комментарии
Общество , Мелита Вуйнович , Татьяна Голикова , Иван Коновалов , Антон Красовский , Мария Захарова , Минздрав РФ , МИД , ВОЗ , Роспотребнадзор , Financial Times , Италия , Москва
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