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Эпидемиолог сообщила об увеличении числа заражённых COVID-19 детей в РФ 

News.ru и ещё 5 13 минут назад
Страдают дети: COVID-19 добрался до самых юных
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Несмотря на то, что большую часть от общего числа заразившихся коронавирусом в России составляют совершеннолетние в возрасте до 65 лет, в последнее время растёт доля инфицированных детей, рассказала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
По словам эпидемиолога, сейчас на долю детей приходится 7% от общего числа больных, в прошлые месяцы этот показатель равнялся 5%. Руженцова пояснила, что в начале пандемии заражались в основном взрослые россияне, побывавшие за границей, после коронавирус стал распространяться в коллективах и, далее, в семьях, передаёт ТАСС.
"Защитить детей от заражения можно с помощью строгого соблюдения всех рекомендованных мер: исключения или снижения до минимума контактов с другими детьми и взрослыми", — рекомендовала эксперт.
Также она напомнила о необходимости использования индивидуальных защитных средств и дезинфицирующих препаратов, а также важности мытья рук и соблюдения социальной дистанции.
Как писал NEWS.ru ранее, президент России Владимир Путин поручил правительству проследить за тем, чтобы в стране нарастили объёмы тестирования населения на наличие новой коронавирусной инфекции. Российский лидер сохранил режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
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Общество , Наука и техника , COVID-19 , Владимир Путин , Роспотребнадзор , ИТАР-ТАСС
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