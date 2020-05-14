Раскрыты подробности ЕГЭ по русскому языку

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку может пройти в два дня, чтобы избежать массового скопления школьников, с таким предложением выступил Рособрнадзор

«Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метров. Проведение самого массового ЕГЭ по русскому языку планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Напомним, начало проведения ЕГЭ в России изначально было запланировано на 8 июня. Экзамен может пройти в России с 4 по 25 августа или с 11 по 31 августа.

В Минобрнауке заявили, что проведение ЕГЭ в 2020 году должно начаться не позднее 1 сентября. Позже в ведомстве ответили на вопрос о возможности сокращения числа предметов ЕГЭ до двух.