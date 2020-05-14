Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно, как будет проходить ЕГЭ по русскому языку 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Раскрыты подробности ЕГЭ по русскому языку
Фото: ТАСС
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку может пройти в два дня, чтобы избежать массового скопления школьников, с таким предложением выступил Рособрнадзор.
«Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метров. Проведение самого массового ЕГЭ по русскому языку планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Напомним, начало проведения ЕГЭ в России изначально было запланировано на 8 июня. Экзамен может пройти в России с 4 по 25 августа или с 11 по 31 августа.
В Минобрнауке заявили, что проведение ЕГЭ в 2020 году должно начаться не позднее 1 сентября. Позже в ведомстве ответили на вопрос о возможности сокращения числа предметов ЕГЭ до двух.
Видео дня. Джиган – о своем наркотрипе: кукушка, давай до свидания!
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Столетняя россиянка вылечилась от коронавируса Столетняя россиянка вылечилась от коронавируса Названы правила соблюдения «масочного режима» в магазинах Названы правила соблюдения «масочного режима» в магазинах Министр культуры излечилась от коронавируса Министр культуры излечилась от коронавируса
Общество , Образование , Рособрнадзор , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналистам пригрозили из-за статьи про вора в законе
Журналистам пригрозили из-за статьи про вора в законе
В России треснул мост за полмиллиарда рублей
В России треснул мост за полмиллиарда рублей
Коломойский может начать войну с Зеленским
Коломойский может начать войну с Зеленским
Москвичей начали штрафовать в метро
Москвичей начали штрафовать в метро
«Начала злоупотреблять алкоголем»
«Начала злоупотреблять алкоголем»
Видео
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
00:51
Опубликовано видео пожара в жилом доме на Фрунзенской
Происшествия Пожары
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
02:14
Опубликовано видео погони с перестрелкой от первого лица
Происшествия Криминал
Опубликовано видео пирующего вора в магазине
01:11
Опубликовано видео пирующего вора в магазине
Происшествия
Опубликовано видео дебоша на бензоколонке
00:45
Опубликовано видео дебоша на бензоколонке
Происшествия В мире
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
00:44
Опубликовано видео встречи каякера и акулы-людоеда
В мире США
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
01:15
Тушение лесного пожара Забайкалья попало на видео
Происшествия
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
00:55
Преодоление водной преграды на БМП попало на видео
Армия
Опубликовано видео мифов про иммунитет
06:09
Опубликовано видео мифов про иммунитет
Общество
Появилась видео-инструкция для получения пособия
02:38
Появилась видео-инструкция для получения пособия
Общество
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
01:01
Беспорядки у пенсионных фондов РФ попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение