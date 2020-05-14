Власти Москвы заявили о достоверности данных о смертности от коронавируса 

Данные о смертности от коронавирусной инфекции в столице перепроверяются перед публикацией и соответствуют действительности. Об этом заявила журналистам в четверг заммэра Москвы Анастасия Ракова.
"Москва придерживается политики полной открытости, что касается всех данных о коронавирусной инфекции, мы публикуем все статистические материалы, всю аналитику, связанную с коронавирусом. С момента появления в Москве первого больного мы ежедневно фиксируем общее количество вновь выявленных инфицированных COVID-19, все случаи летальности, а также всех, кто выздоровел. Хочу сказать, что Москва, наверное, единственная, кто опубликовал данные о смертности за апрель на [портале] открытых данных сознательно и самостоятельно, чтобы эти данные могли использовать все", — сказала Ракова.