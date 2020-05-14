Россиянам пообещали неоднородное лето

Лето в России может быть очень теплым и даже жарким, но крайне неоднородным. Об этом рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает портал «Интерфакс-туризм».

«По всем прогнозам, у нас ожидается жаркое лето, но будет значительная разница погод в разных федеральных округах в разное время. Лето будет неоднородным, будут и волны тепла, что опасно для здоровья человека, функционирования многих отраслей. Но эти волны будут чередоваться с похолоданием, дождливыми периодами, сильными ветрами. А постоянный прогрев поверхности приводит к иссушению почвы, к высокому классу пожарной опасности», — рассказал Вильфанд.

По его словам, «волны тепла» означают, что температура в течение пяти и более дней за одну такую волну будет превышать норму.

Вильфанд также прогнозирует, что «опасных явлений в этом году будет много, их количество будет увеличиваться, МЧС будет рассылать информацию с уведомлениями».

Прошедший апрель стал очень теплым на европейской территории. Как отметил Вильфанд, на огромной территории от Урала до Якутии средняя месячная температура воздуха в апреле превышала норму на 10-12 градусов. На европейской территории апрель оказался около нормы, сообщает «Российская газета».