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Вильфанд рассказал о прогнозах на лето в России 

BFM.RU и ещё 15 44 минуты назад
Россиянам пообещали неоднородное лето
Фото: ТАСС
Лето в России может быть очень теплым и даже жарким, но крайне неоднородным. Об этом рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает портал «Интерфакс-туризм».
«По всем прогнозам, у нас ожидается жаркое лето, но будет значительная разница погод в разных федеральных округах в разное время. Лето будет неоднородным, будут и волны тепла, что опасно для здоровья человека, функционирования многих отраслей. Но эти волны будут чередоваться с похолоданием, дождливыми периодами, сильными ветрами. А постоянный прогрев поверхности приводит к иссушению почвы, к высокому классу пожарной опасности», — рассказал Вильфанд.
По его словам, «волны тепла» означают, что температура в течение пяти и более дней за одну такую волну будет превышать норму.
Вильфанд также прогнозирует, что «опасных явлений в этом году будет много, их количество будет увеличиваться, МЧС будет рассылать информацию с уведомлениями».
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Прошедший апрель стал очень теплым на европейской территории. Как отметил Вильфанд, на огромной территории от Урала до Якутии средняя месячная температура воздуха в апреле превышала норму на 10-12 градусов. На европейской территории апрель оказался около нормы, сообщает «Российская газета».
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Общество , Погода , МЧС , Интерфакс , "Российская газета"
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