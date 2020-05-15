В регионе РФ врачи массово заразились коронавирусом

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У 22 медицинских работников подтверждено заражение коронавирусом, сообщил директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин на брифинге 15 мая.

Как уточнил Артур Фокин, в числе заразившихся за последние сутки — 14 врачей хирургического отделения Шуйской ЦРБ. Ранее сюда поступила пациентка. Ей была проведена операция.

«Женщина умерла в послеоперационном периоде, посмертно был установлен коронавирус», — уточнил Фокин.

У 14 сотрудников отделения также были выявлены положительные тесты на коронавирус. Отделение вместе с 12 пациентами, оторые находятся там на лечении, закрыто на карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, на 15 мая в регионе подтверждено 1 тыс. 124 случая заражения коронавирусом, 101 положительный тест подтверждён за последние сутки.