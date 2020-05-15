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В Ивановской области 22 медработников заразились коронавирусом 

ИА Regnum и ещё 5 6 часов назад
В регионе РФ врачи массово заразились коронавирусом
Фото: РИА Новости
У 22 медицинских работников подтверждено заражение коронавирусом, сообщил директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин на брифинге 15 мая.
Как уточнил Артур Фокин, в числе заразившихся за последние сутки — 14 врачей хирургического отделения Шуйской ЦРБ. Ранее сюда поступила пациентка. Ей была проведена операция.
«Женщина умерла в послеоперационном периоде, посмертно был установлен коронавирус», — уточнил Фокин.
У 14 сотрудников отделения также были выявлены положительные тесты на коронавирус. Отделение вместе с 12 пациентами, оторые находятся там на лечении, закрыто на карантин.
Как сообщало ИА REGNUM, на 15 мая в регионе подтверждено 1 тыс. 124 случая заражения коронавирусом, 101 положительный тест подтверждён за последние сутки.
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Общество , Число заразившихся , Ивановская Область
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