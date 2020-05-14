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Россиян оскорбили фото нацистов в «Бессмертном полку» 

Мария Иванова 1 час назад
Россиян оскорбили фото нацистов в «Бессмертном полку»
Фото: ТАСС
Большинство россиян (83 процента), принявших участие в опросе ВЦИОМ, осудили людей, отправивших фото нацистов для участия в акции «Бессмертный полк онлайн». Об этом сообщается на сайте центра.
Знают об этом инциденте 32 процента респондентов. Больше осведомлены молодые люди 18-24 лет (40 процентов) и россияне старше 60 лет (39 процентов).
Сорок процентов опрошенных назвали случившееся оскорблением памяти и подвигов советских солдат, 27 процентов сочли это провокацией, 22 процента — проявлением кощунства, 16 процентов — насмешкой над участниками войны и ветеранами.
Каждый десятый респондент назвал это актом вандализма, почти столько же — попыткой обесценить смысл акции. Неудачным розыгрышем назвали случившееся семь процентов россиян.
По мнению 20 процентов опрошенных, за инцидентом стоят сторонники нацизма и фашизма. Еще 20 процентов считают, что к этому причастны граждане других стран, 11 процентов обвиняют иностранные политические силы и спецслужбы, 15 процентов — провокаторов среди российских граждан, по пять процентов — оппозиционеров и противников президента.
Около 29 процентов опрошенных считают, что за этот инцидент нужно лишить российского гражданства, по мнению 26 процентов, виновных нужно подвергнуть уголовному наказанию. Еще 23 процента предлагают штраф, 22 процента — ограничение доступа в интернет человеку, опубликовавшему фотографии.
Как писал «Рамблер», в рамках акции «Бессмертный полк онлайн» неизвестные разместили фотографии Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера.
Следственный комитет России возбудил из-за этого уголовные дела о реабилитации нацизма.
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Общество , Генрих Гиммлер , СКР , ВЦИОМ
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