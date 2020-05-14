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За две недели до лета российский регион накрыла майская метель. Репортаж из соцсетей 

Lenta.ru 40 минут назад
«Кто-то клубнику лопает, а мы в снегу тонем»
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
После жарких майских праздников по всей России резко похолодало, но сильнее всего — на Севере. За две недели до начала лета в Мурманской области выпал снег, во дворах и на дорогах образовались по-настоящему зимние сугробы, а местные жители стали выкладывать на своих страницах в социальных сетях фото и видео снегопада и его последствий. Какие эмоции вызывает майский снег у россиян и как выглядит Русский Север в конце весны — в репортаже из соцсетей.
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Публикация от  Тихон Николаев (@nikolaev_tisha)

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Общество , Статьи , Мурманская Область
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