«Кто-то клубнику лопает, а мы в снегу тонем»

После жарких майских праздников по всей России резко похолодало, но сильнее всего — на Севере. За две недели до начала лета в Мурманской области выпал снег, во дворах и на дорогах образовались по-настоящему зимние сугробы, а местные жители стали выкладывать на своих страницах в социальных сетях фото и видео снегопада и его последствий. Какие эмоции вызывает майский снег у россиян и как выглядит Русский Север в конце весны — в репортаже из соцсетей.
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