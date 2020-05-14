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Российский Крым сравнили с украинским на фото 

Александр Котлеткин 1 час назад
Пользователи соцсетей сравнили российский и украинский Крым. Снимки были опубликованы в группе «Подслушано в Севастополе» во Вконтакте. Все фотографии поделены на две части. На них показано, какой была улица Большая Морская в Севастополе до воссоединения полуострова с Россией и какой стала после.
«Всё выглядело таким заброшенным и неухоженным. А вот теперь совсем другое дело!» — написал один из пользователей социальной сети.
Ремонт на Большой Морской закончился в апреле текущего года и стоил 2 миллиарда рублей. Его проведение контролировал наблюдательный совет, в который вошли эксперты и общественники Севастополя. Об этом сообщает портал «Форпост Севастополь».
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Общество , Фото , Республика Крым , Севастополь
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