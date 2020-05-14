Российский Крым сравнили с украинским на фото 

Пользователи соцсетей сравнили российский и украинский Крым . Снимки были опубликованы в группе «Подслушано в Севастополе » во Вконтакте. Все фотографии поделены на две части. На них показано, какой была улица Большая Морская в Севастополе до воссоединения полуострова с Россией и какой стала после.

«Всё выглядело таким заброшенным и неухоженным. А вот теперь совсем другое дело!» — написал один из пользователей социальной сети.

Ремонт на Большой Морской закончился в апреле текущего года и стоил 2 миллиарда рублей. Его проведение контролировал наблюдательный совет, в который вошли эксперты и общественники Севастополя. Об этом сообщает портал «Форпост Севастополь».