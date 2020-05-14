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Министр культуры РФ Любимова излечилась от коронавируса 

Артём Кульша и ещё 20 16 минут назад
Министр культуры России Ольга Любимова выздоровела от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом она сама сообщила ТАСС.
6 мая, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Любимова заразилась коронавирусной инфекцией. Сегодня она рассказала, что в течение почти трех недель лечилась дома. Министр продолжала работать удаленно — участвовала во встречах, совещаниях и переговорах в режиме видеоконференции.
«Рабочий день в условиях карантина, конечно, был сложнее», — отметила она.
По словам Любимовой, коронавирусная инфекция протекала у нее в легкой форме, сегодня она чувствует себя хорошо и вернулась к работе в офисе.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2 началась, как сообщал «Рамблер», в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 4,3 миллиона человек. В России число заболевших превысило 252,2 тысячи человек, число выздоровевших — 53,5 тысячи человек, число умерших — 2,3 тысячи человек.
В конце апреля премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что болен коронавирусной инфекцией, а 12 мая — пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков и его жена фигуристка Татьяна Навка.
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Общество , Видео , Ольга Любимова , Дмитрий Песков , Михаил Мишустин , Татьяна Навка , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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