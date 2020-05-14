6 мая, как сообщал «Рамблер», стало известно, что Любимова заразилась коронавирусной инфекцией. Сегодня она рассказала, что в течение почти трех недель лечилась дома. Министр продолжала работать удаленно — участвовала во встречах, совещаниях и переговорах в режиме видеоконференции.

«Рабочий день в условиях карантина, конечно, был сложнее», — отметила она.

По словам Любимовой, коронавирусная инфекция протекала у нее в легкой форме, сегодня она чувствует себя хорошо и вернулась к работе в офисе.