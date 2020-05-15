В Иркутской области вахтовики заразились коронавирусом

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Иркутской области коронавирусом заражены 84 вахтовика, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее сообщалось, что на севере Приангарья на производственных объектах Иркутской нефтяной компании возник очаг распространения коронавирусной инфекции. Еще ряд рабочих заболели COVID-19 в Бодайбо , где работают золотодобывающие артели.

"Выявлено 84 случая заражения лиц, работающих вахтовым методом — 68 человек в Усть-Куте, 7 человек в Бодайбо, еще 9 зараженных вахтовиков были выявлены в обсерваторе", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что принято решение в сжатые сроки построить в Усть-Куте при участии Иркутской нефтяной компании инфекционный корпус.

В Приангарье на 15 мая зафиксировано 499 случаев заражения коронавирусом, 6 пациентов скончались от инфекции, еще трое зараженных, по данным оперативного штаба региона, от сопутствующих заболеваний.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф