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Замглавы Минздрава сравнил коронавирус с радиацией 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев во время визита в госпиталь для лечения больных пневмонией и COVID-19 в Дагестане провел параллели между распространением коронавирусной инфекцией и радиацией, сообщает пресс-служба регионального минздрава.
«Заболевание очень быстро распространяется, растет количество смертей… Это как радиация, его не чувствуешь, но люди болеют, умирают. И с этим нам надо бороться всем вместе! Находясь в Дербенте, я вижу, что система по лечению больных пневмонией и COVID-19 сформирована, но отмечается ряд неорганизованных вопросов», — передает РИА «Новости» слова Гриднева.
Он отметил, что рост заболеваемости в Дагестане достаточно быстрый. По его мнению, это связано в первую очередь с тем, что население республики недостаточно серьезно подошло к вопросу самоизоляции.
«Уже сейчас в Дагестан по решению Минздрава идут поставки необходимых медикаментов для лечения заболевания. Мы и дальше будем стараться оказывать максимальное содействие всей республике. Сейчас сложно спрогнозировать, когда произойдет снижение темпов прироста заболеваемости, однако, судя по сложившейся ситуации, пик будет преодолен к концу мая», — заявил Гриднев.
Он сообщил, что в Дербентскую ЦГБ будет отправлена бригада эпидемиологов, которая наладит процесс организации работы в «чистой» и «красной» зонах, приедут квалифицированные реаниматологи и инфекционисты, которые будут консультировать врачей, работающих в больнице.
По последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией в Дагестане достигло 3095 человек, из них 26 человек умерли, 1318 выздоровели.
За последние сутки в России выявлено 9974 новых случая коронавируса в 84 регионах, из них 40,6% не имели клинических проявлений болезни». Также за сутки зафиксировано 93 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 2305 человек.
Накануне, 13 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 10 тыс. 28. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 54.
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Общество , Видео , Олег Гриднев , Минздрав РФ , РИА Новости , Дербент , Республика Дагестан
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