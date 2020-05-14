Перед смертью актрису Мещерякову обокрали

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Сиделка мужа Мещеряковой — режиссера Владимира Коновалова — грабила их квартиру в Аптекарском переулке с 9 по 11 мая, утверждает дочь документалиста Наталья. По словам Натальи, злоумышленница похитила 30 тыс. руб., принадлежащие ее отцу, а также драгоценности Мещеряковой. 11 мая Алла Мещерякова скончалась.

Сейчас подозреваемую разыскивают.

Алла Мещерякова в 1965 году окончила ВГИК, работала в Театре-студии киноактера. С 1964 года снималась в кино.

Известна по ролям в фильмах "Сердце друга", "Ксения, жена Федора", "Софья Ковалевская", "Зонтик для новобрачных", сериале "Бригада". В военной драме "А зори здесь тихие" сыграла квартирную хозяйку главного героя Марию Никифоровну.