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Перед смертью звезду фильма «А зори здесь тихие» обокрали 

Газета.Ru 36 минут назад
Перед смертью актрису Мещерякову обокрали
Фото: kino-teatr.ru
Заслуженную артистку России Аллу Мещерякову обокрали за несколько дней до смерти, сообщает "Рен ТВ".
Сиделка мужа Мещеряковой — режиссера Владимира Коновалова — грабила их квартиру в Аптекарском переулке с 9 по 11 мая, утверждает дочь документалиста Наталья. По словам Натальи, злоумышленница похитила 30 тыс. руб., принадлежащие ее отцу, а также драгоценности Мещеряковой. 11 мая Алла Мещерякова скончалась.
Сейчас подозреваемую разыскивают.
Алла Мещерякова в 1965 году окончила ВГИК, работала в Театре-студии киноактера. С 1964 года снималась в кино.
Известна по ролям в фильмах "Сердце друга", "Ксения, жена Федора", "Софья Ковалевская", "Зонтик для новобрачных", сериале "Бригада". В военной драме "А зори здесь тихие" сыграла квартирную хозяйку главного героя Марию Никифоровну.
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Общество , Алла Мещерякова , Владимир Коновалов , РЕН ТВ
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