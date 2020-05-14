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Названо число штрафов за нарушение масочного режима 

Артём Кульша 1 час назад
В метро Москвы оштрафовали 200 человек
Фото: ТАСС
В течение двух дней почти 200 человек были оштрафованы в Московском метрополитене за отсутствие масок и перчаток. Об этом исполняющий обязанности руководителя государственного казенного учреждения (ГКУ) «Организатор перевозок» Владислав Султанов сообщил РИА Новости.
12 мая, как сообщал «Рамблер», в Москве вступил в силу запрет на пользование общественным транспортом и появление в общественных местах без защитных масок и перчаток. Ранее Султанов сообщал, что в первый день пассажиров общественного транспорта без масок и перчаток будут лишь предупреждать, а после этого станут принимать более строгие меры.
Сегодня он рассказал, что до введения запрета на пользование общественным транспортом без масок и перчаток 58% пассажиров метро Москвы носили маски, после — более 98%. По словам главы «Организатора перевозок», 13-14 мая за отсутствие масок и перчаток в метрополитене были оштрафованы 198 человек.
«Еще раз напоминаем, что появление в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты будет считаться нарушением», — добавил он, подчеркнув, что целью проверок являются не штрафы, а повышение безопасности во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Общество , Новости Москвы , РИА Новости
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