В метро Москвы оштрафовали 200 человек

В течение двух дней почти 200 человек были оштрафованы в Московском метрополитене за отсутствие масок и перчаток. Об этом исполняющий обязанности руководителя государственного казенного учреждения (ГКУ) «Организатор перевозок» Владислав Султанов сообщил РИА Новости.

12 мая, как сообщал «Рамблер», в Москве вступил в силу запрет на пользование общественным транспортом и появление в общественных местах без защитных масок и перчаток. Ранее Султанов сообщал, что в первый день пассажиров общественного транспорта без масок и перчаток будут лишь предупреждать, а после этого станут принимать более строгие меры.

Сегодня он рассказал, что до введения запрета на пользование общественным транспортом без масок и перчаток 58% пассажиров метро Москвы носили маски, после — более 98%. По словам главы «Организатора перевозок», 13-14 мая за отсутствие масок и перчаток в метрополитене были оштрафованы 198 человек.