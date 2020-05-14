К утру 14 мая в России выявили 252 245 случаев коронавируса, 53 530 человек уже выздоровели, 2305 скончались. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Число активных случаев (те, кого еще не выписали) составляет 196 410.

Как писал «Рамблер», за последние сутки в России выявили 9974 новых случаев коронавируса. Это самый низкий показатель за последнюю неделю. Накануне был зафиксирован прирост в 10 028 человек. За день до этого — 10 899, еще днем ранее — 11 656.

Лидерами по общему количеству пациентов с коронавирусом в стране остаются Москва (130 716 человек выявлены за все время наблюдения), Подмосковье (24 580) и Санкт-Петербург (8945).