Блогер Гоблин поддержал BadComedian

Популярный в России блогер Дмитрий Пучков , известный как Гоблин, прокомментировал сюжет военного фильма «На Париж». В комментарии «Пятому каналу» писатель и переводчик поддержал блогера BadComedian (Евгения Баженова) и раскритиковал картину.

«Для нас это помои, причем в первую очередь помои идеологические, а потом уже технологические, актерские, режиссерские», — заметил Пучков.

По его словам, это нельзя назвать переписыванием истории, но это пропаганда, «которую заливают в головы населению».

Пучков уверен, что россиянам хотели показать, как родственникам, с портретами которых они ходили на «Бессмертный полк», «шлюхи были гораздо милее, чем, понимаешь, какая-то твоя Родина, какие-то родные и близкие».

«Они совершенно осмысленно и осознано показывают наших предков-победителей какими-то дегенератами», — заключил блогер.