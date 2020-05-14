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Дочь Пескова отреагировала на злой комментарий об отце.

Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что Дмитрий Песков и его жена фигуристка Татьяна Навка заразились коронавирусом и находятся в больнице. Песков сообщил, что в последний раз лично контактировал с главой государства больше месяца назад.

В комментариях в Instagram Елизаветы Песковой пользователь с ником wehplfrp1v1sc заявил, что «120 миллионов людей ждет, чтобы ее папка „откинулся“.

»И одна любящая дочь верит, в то, что все будет хорошо», — ответила девушка.

Ее комментарий, по данным на 8.40 мск 14 мая, набрал 122 оценки «нравится».